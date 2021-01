Großeinsatz des Technischen Hilfswerks am Wochenende in Bann: Ein Unbekannter hat eine größere Menge Giftstoffe in das Kanalnetz der Gemeinde eingebracht und damit die örtliche Kläranlage lahm gelegt. Um was für Stoffe es sich handelt, wird derzeit untersucht. Eine rund 1500 Meter lange Schlauchleitung wurde nach Queidersbach verlegt. Von dort gelangen die Abwässer aus Bann zur Kläranlage Kaiserslautern, bis die örtliche Anlage wieder funktioniert. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt (CDU), geht davon aus, dass es sich „nicht um einen terroristischen Anschlag auf die Kläranlage“ handelt, sondern dass ein Einwohner der Gemeinde aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit gefährliche Stoffe in den Kanal gekippt hat statt sie auf der Deponie zu entsorgen. Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung wurde gestellt. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizei (06371/92290) oder die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl (06371/83-0) zu wenden.