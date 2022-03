Die zum 1. Mai geltende Preiserhöhung der Parkgebühren ist auf massive Kritik gestoßen. Preisvergleiche mit anderen Kommunen werden in der Diskussion gerne herangezogen. Die RHEINPFALZ hat Parkgebühren verglichen. Das Ergebnis: Lautern ist Spitzenreiter.

In Pirmasens wurde im September 2020 ein neuer Verkehrsentwicklungsplan beschlossen. „Das strategische Planwerk bildet den Grundstein für die Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung in Pirmasens bis zum Jahr 2030“, teilte die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage dazu mit. Das Parkraummanagement soll eine bedarfsgerechte Steuerung des ruhenden Verkehrs ermöglichen. Weitere Ziele sind die Reduzierung des Parksuchverkehrs und eine damit einhergehende Senkung der Immissionen. „Daneben soll das Konzept den Anreiz zur Benutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel – wie Bus, Fahrrad und zu Fuß gehen – erhöhen“, heißt es aus dem Pirmasenser Rathaus.

Aktuell beträgt die Parkgebühr in der einstigen Schuh-Metropole in der zentralen Innenstadt 60 Cent je halbe Stunde, in den Randbereichen des Zentrums 30 Cent. Die Höchstparkdauer liegt bei 150 Minuten (drei Euro). Eine sogenannte Brötchentaste ermöglicht es Verkehrsteilnehmern, 15 Minuten kostenfrei zu parken. In Kaiserslautern werden ähnliche Modelle in der Kernzone aktuell noch geprüft. E-Fahrzeuge sind im Gegensatz zu Kaiserslautern in Pirmasens nicht von der Parkgebühr befreit.

Drei Gebührenzonen in Neustadt

Die Kernstadt von Neustadt ist in drei Gebührenzonen eingeteilt. In der Zone 1 zahlen Autofahrer einen Euro pro Stunde, in den Zonen 2 und 3, die lediglich eine Ost-Westunterscheidung ausmachen, 50 Cent. Die Zone 1 deckt den direkten Innenstadtbereich ab, „grob gesagt alles um die Fußgängerzone herum“, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Eine Höchstparkdauer gibt es in Neustadt grundsätzlich nicht, lediglich an einem Ärztehaus und an der Hauptpost. „Außerdem haben wir auf verschiedenen Parkplätzen einen zusätzlichen Tagesgebühr-Tarif von zwei Euro, zum Beispiel am Hauptbahnhof“, so die Stadt Neustadt. Entsprechend gekennzeichnete E-Fahrzeuge sind von den Parkgebühren befreit.

Kurzzeitparkgebühren 2011 zuletzt erhöht

Im Bereich der Ludwigshafener Innenstadt liegen die Parkgebühren für 20 Minuten bei 50 Cent, im übrigen Stadtgebiet bei 25 Cent. E-Fahrzeuge parken im Bereich der mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten Parkstände, so die Stadtverwaltung, seit Ende des Jahres 2020 kostenfrei. Die Gebühren für das Kurzzeitparken in Ludwigshafen wurden zuletzt 2011 angepasst. Generelles Ziel der städtischen Überlegungen sei es, „das Parken auf der Straße grundsätzlich teurer zu machen als das Parken in gesonderten Einrichtungen wie Parkhäusern oder Tiefgaragen“, so die Stadt. Im Innenstadtbereich ist das Parken in der Regel auf zwei Stunden begrenzt. Im Bereich des Amtsgerichts sind auch acht Stunden möglich. „Das ist allerdings eine Ausnahme.“

Auch die Gebühren und Regelungen für Bewohner-Parkausweise sind von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. Aktuell prüft die Stadtverwaltung Kaiserslautern, ob diese Gebühren nach dem Beispiel der Stadt Tübingen verändert werden können. Besitzer von SUVs müssten demnach höhere Gebühren entrichten. Ob damit auch die Anhebung der Gebühren für Bewohner-Parkausweise verbunden ist, bleibt abzuwarten. In Tübingen werden für einen Anwohner-Parkausweis seit Anfang diesen Jahres nämlich 120 Euro fällig, das Vierfache des Lauterer Tarifs.

Wie sieht es mit Anwohner-Parkausweisen aus?

In Pirmasens gibt es aktuell innerhalb von zwei Parkraum-Bewirtschaftungszonen für die Anwohner die Möglichkeit, eine Freistellung von den Parkgebühren zu beantragen. Die Gebühr für das Ausstellen von Bewohner-Parkausweisen beträgt derzeit 30,70 Euro pro Jahr und ist damit auf dem aktuellen Level der Stadt Kaiserslautern (30 Euro).

Bewohnerparkausweise werden auch in Neustadt ausgegeben, wenn auch mit völlig anderen Regeln. Der Ausweis in Zone 1 berechtigt die Besitzer zum Parken in allen Zonen zu einem Preis von 15 Euro im Monat. Für die Zonen 2 und 3 beträgt die Gebühr 7,50 Euro im Monat und berechtigt die Inhaber zum Parken in der auf dem Ausweis ausgewiesenen Zone. In den Zonen gibt es vereinzelt ausgewiesene Parkstände, die ausschließlich für Bewohner zur Verfügung stehen. Diese orientieren sich aber nicht an der Anzahl der verkauften Ausweise.

In Ludwigshafen gibt es im Stadtgebiet 22 Bewohnerparkzonen. Analog zu Pirmasens werden die Preise durch die Gebührenordnung geregelt (30,70 Euro). „Sobald das Land den Kommunen die Möglichkeit gibt, höhere Gebühren für die Bewohnerparkberechtigung als bislang von der Bundesregierung vorgegeben zu erheben, wird der politische Dialog hierzu aufgenommen“, heißt es aus dem Ludwigshafener Rathaus.

Info

Parkgebühren im Städte-Vergleich ab 1. Mai 2022 in Euro (Beispiel: zwei Stunden):

Kaiserslautern Kernzone 4,00

Ludwigshafen Innenstadt 3,00

Pirmasens Innenstadt 2,40

Neustadt Innenstadtbereich 2,00

Kaiserslautern Randzone 2,00

Ludwigshafen außerhalb Innenstadt 1,50

Pirmasens Randbereiche 1,20

Neustadt Außenbereiche 1,00