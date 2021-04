Hoffnungen auf eine baldige weitere Sanierung der beiden Schwimmbäder in Kaiserslautern, Warmfreibad und Waschmühle, kamen am Dienstag in der Sitzung des Sportausschusses auf.

Ausschlaggebend dafür war die Nachricht über ein Sonderförderungsprogramm, das der Bund für Kultur, Jugend und Sport in der Corona-Zeit aufgelegt hat. Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) berichtete darüber.

Der Sportausschuss folgte dem Votum des Stadtvorstands, die beiden Schwimmbäder für das Förderprogramm anzumelden. Im Warmfreibad stünde die Sanierung des Schwimmer- und Springerbeckens an, in der Waschmühle die Sanierung der historischen Umkleidekabinen.

Interessant bei dem Finanzierungsprogramm ist die hohe Förderquote, die bei 90 Prozent liegt. „Das ist eine Hausnummer“, erklärte Oberbürgermeister Weichel.

Der Referatsleiter Gebäudewirtschaft, Udo Holzmann, stellte das Förderprogramm im Sportausschuss vor. Die Maßnahmen, die mit Mitteln daraus finanziert werden, müssen bis 2025 abgeschlossen sein.

Die Entscheidung, sich um Gelder aus dem Programm zu bemühen, fiel im Sportausschuss einstimmig. SPD-Ratsmitglied Jörg Harz erklärte, das sei eine gute Nachricht für die Bäder. Er plädierte dafür, die Chance beim Schopf zu packen.

CDU-Ratsmitglied Ursula Düll äußerte die Hoffnung, dass daraus was wird. Die Bäder seien für die Stadt superwichtig. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Tobias Wiesemann, nahm die Mitteilung begeistert auf.

Das Förderprogramm des Bundes hat laut Oberbürgermeister Weichel ein Volumen von 500 Millionen Euro. Der Rathauschef schloss im Sportausschuss nicht aus, dass das Programm überzeichnet werden wird.