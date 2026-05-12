Nach einem technischen Defekt infolge eines Gewitters muss die für Freitag, 15. Mai, geplante Eröffnung des Trippstadter Warmfreibads verschoben werden.

„Bei einem Gewitter am Sonntag kam es zu Spannungsproblemen, die zu einem Schaden an dem Steuergerät führten, das die Becken miteinander verbindet“, erläutert Peter Degenhardt, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, auf Anfrage. Die Firma Famis, die für die Wartung des Bads zuständig ist, habe bereits ein neues Gerät geordert, doch dieses werde erst Ende der Woche geliefert. Nach der Installation müsse dann zunächst noch eine Umwälzung des Wassers vorgenommen werden. Das Bad startet nun voraussichtlich am Montag, 18. Mai, um 12 Uhr in die Saison, teilt Degenhardt mit. „Wir bitten um Verständnis, aber mit Blick auf die Wetterprognose fürs Wochenende wären wohl auch nur wenige Gäste ins Bad gekommen.“