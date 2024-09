In mehreren Gemeinden der Landkreise Kaiserslautern und Südwestpfalz ist während eines Gewitters am späten Donnerstagabend der Strom ausgefallen. Grund war eine Störung im 20-Kilovolt-Netz, teilen die Pfalzwerke mit. In der Folge sei es dann zu einem Seilriss gekommen. Betroffen waren Teile von Langwieden, Neumühle, Gerhardsbrunn, Martinshöhe, Lambsborn, Hettenhausen und Labach. Größtenteils war der Strom zwischen zwei Minuten und einer Stunde weg. Ein Umspannpunkt in Lambsborn war allerdings wegen der Reparaturarbeiten für rund elf Stunden unversorgt. Das Netzteam Saarpfalz sowie die Mitarbeiter der Netzleitstelle hätten sofort alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, um die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen, so die Pfalzwerke.