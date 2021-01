Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaftschaft (GEW) Kreis Kaiserslautern drängt darauf, dass höchste Schutzmaßnahmen ergriffen werden, wenn die Schulen wieder öffnen. Dabei geht es ihr auch um Lüftungsanlagen.

Das Querlüften der Klassenräume könne nicht die alleinige Lösung des Problems sein, auch wenn sich die wärmere Jahreszeit nähere, stellt der Kreisvorsitzende Winfried Reinhard fest. Es sei deshalb nicht zu verstehen, dass die Umsetzung eines Stadtratsbeschlusses hinausgezögert werde. Lüftungsanlagen erfüllten zudem auch in der heißen Sommerzeit ihren Zweck, da in diesen Zeiten der Unterricht in den Schulen unter kaum zumutbaren Umständen stattfinden müsse.

Die GEW Kreis Kaiserslautern fordert die Stadtverwaltung, aber auch das Land Rheinland-Pfalz auf, alles Mögliche für einen angemessenen Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Kaiserslauterer Schulen umzusetzen. Oberbürgermeister Klaus Weichel hatte zuletzt immer wieder erklärt, die Stadt müsse sich an die Förderrichtlinien des Landes halten. Und die sehen Lüftungsgeräte nur für Räume vor, in denen keine Fenster geöffnet werden können.

