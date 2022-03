In der laufenden Diskussion um die Erschließung neuer Gewerbe- und Industriegebiete hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag die Einrichtung eines Arbeitskreises beschlossen. Dieser soll Vertreter aus Rat und Verwaltung sowie weitere mit dem Thema befasste Experten umfassen und eine Gewerbeansiedlungs- und Gewerbeflächenstrategie erarbeiten, wie die Pressestelle der Stadt Kaiserslautern mitteilt. In der vergangenen Woche hätte sich eigentlich auch der Regionalausschuss, ein gemeinsames Gremium von Stadtrat und Kreistag, mit dem Thema befassen sollen. Die Sitzung fiel krankheitsbedingt jedoch kurzfristig aus und soll bald nachgeholt werden, so die Pressestelle.