Autofahrer müssen sich im Bereich des Gewerbegebiets West am Sonntag, 30. Juni, auf Beeinträchtigungen einstellen. Ab circa 8 Uhr wird der Opelkreisel wegen Markierungsarbeiten gesperrt, teilt das Referat Tiefbau der Stadtverwaltung Kaiserslautern mit. Die Zufahrt in die Merkurstraße ist während der Arbeiten nur aus Richtung Hohenecken möglich. Die Sperrung soll der Mitteilung zufolge voraussichtlich am frühen Nachmittag wieder aufgehoben werden. Die Sperrung hat zudem Auswirkungen auf den Busverkehr der Linien 101 (SWK) und 140/141 (Westpfalz Regionalbus GmbH), da die Haltestellen im Bereich des Kreisels nicht angefahren werden können.

Am Nachmittag wird die Baustelle in die Straße Opelkreisel in Höhe des McDonalds kurz vor der A6-Anschlussstelle Kaiserslautern-West verlegt. Auch dort wird die Straße gesperrt. Das Gewerbegebiet bleibt jeweils von einer Richtung aus – von der Merkurstraße beziehungsweise von der Autobahn kommend – erreichbar. Ebenfalls voll gesperrt wird die Globus-Zufahrt. Dort wurde zuletzt die Fahrbahndecke erneuert, nun wird die neue Straßendecke markiert.