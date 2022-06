Am frühen Sonntagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in ein Fachgeschäft für Bettwaren in der Merkurstraße ein. Die Diebe verschafften sich laut Polizei gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude, betraten den Verkaufsraum und entwendeten „einen ordentlichen Bargeldbetrag“. Nähere Angaben dazu machte die Polizei nicht. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise aus dem Bereich Merkurstraße mit Tatzusammenhang nimmt der Kriminaldauerdienst in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 oder per E-Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen.