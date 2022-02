Der Regionalausschuss, der sich aus Vertretern von Kreis und Stadt Kaiserslautern zusammensetzt, kommt voraussichtlich am 3. März zusammen. Das teilte Landrat Ralf Leßmeister am Montag im Kreistag mit. Oberbürgermeister Klaus Weichel, zurzeit Ausschussvorsitzender, habe zusagt, diesen Termin ins Auge zu fassen. Dann soll laut Landrat auch der Sachstand bei Gewerbe- und Industrieflächen in Stadt und Kreis Thema sein. Ebenso die Gründung eines gemeinsamen Zweckverbandes, wobei rechtlich einiges habe beurteilt werden müssen. Hintergrund ist, dass die Gewerbe- und Industrieflächen in der Stadt weitgehend aufgebraucht sind.