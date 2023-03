Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW ruft am 23. März zu einem landesweiten Warnstreik mit Demonstration und Kundgebung in Kirchheimbolanden auf. Die GEW will im Vorfeld der dritten Verhandlungsrunde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei den Kommunen und beim Bund den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Treffpunkt ist in der Kirchheimbolandener Stadthalle. Um 11.15 Uhr startet ein Demonstrationszug, gegen 11.45 Uhr gibt es eine Kundgebung auf dem Römerplatz.