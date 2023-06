Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz veranstaltet am Donnerstag, 29. Juni, in der Marktstraße 11 ab 16.45 Uhr eine Sommerkundgebung . Kurz vor den Sommerferien will die Gewerkschaft auf aktuell brisante bildungspolitische Themen aufmerksam machen. Es soll unter anderem um die unzureichende Personalsituation an den Schulen, die Forderung nach einer Besoldungserhöhung von Grundschullehrkräften oder bessere Rahmenbedingungen für inklusive Bildung gehen. Der Fachkräftemangel sei in vielen Einrichtungen ein großes Thema, betont Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz. Neben Ansprachen wird es eine Unterschriftenaktion zu einem bundesweiten Bildungsprotest geben, der am 23. September geplant ist. Die Landauer Band Maigold sorgt für musikalische Stimmung.