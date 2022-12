Bei einem Unfall auf der A6 wurde ein Sportwagen am Donnerstag gegen 13.45 Uhr zerstört. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein junger Mann mit einem kleinen Sportfahrzeug die Auffahrt der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn, als er auf der feuchten Straße die Kontrolle verlor. Er rutschte über beide Fahrstreifen, drehte sich und prallte mit seinem Heck heftig in die Mittelschutzplanke. Anschließend wurde er erneut zurück auf die Fahrbahn geschleudert, bis er schließlich rückwärts in die Mittelschutzplanke einschlug. Verletzt wurde niemand. Der Sportflitzer wurde beim Aufprall total zerstört. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass das Fahrzeug über deutlich mehr Leistung verfügte, als es serienmäßig der Fall ist. So war unter anderem ein Turboupgrade-Kit verbaut. „Die Soundkulisse erinnerte eher an einen Düsenjet, als an einen Kleinwagen“, berichtet die Polizei weiter. Möglich machte dies ein offenes Luftfiltersystem, gepaart mit einem einfachen Rohr als Abgasanlage. Ein abnehmbares Sportlenkrad ohne Hupe, illegale Hauptscheinwerfer und weitere erhebliche Mängel kamen hinzu. „Nicht nur seitens der Bußgeldstelle wird den Mann einiges an Ärger erwarten, sondern auch in Bezug auf etwaige Versicherungszahlungen, die in solchen Fällen durchaus problematisch sein können“, erläutert die Polizei. Sie betont: Individualisierungen an Fahrzeugen sind durchaus möglich und genehmigungsfähig. Aber es muss stets darauf geachtet werden, bestimmte Grenzen nicht zu überschreiten. Aus diesem Grund sollten gerade aufwendigere Umbauten und solche, die zu Leistungssteigerungen führen, immer vorab mit einem Prüfer abgesprochen werden.