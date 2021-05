Im Fachgroßhandel mit Getränken kennt er sich aus: Artur Heller ist ein Getränkespezialist. Wie Brauereien und die Veranstaltungsbranche hat auch er unter der Corona-Pandemie zu leiden.

„Ich hoffe auf Lockerungen“, sagt der Getränkehändler. Zu seinen Kunden gehören zu 80 Prozent die Gastronomie und jeweils zu zehn Prozent regionale Unternehmen und private Haushalte. Zwei Jahrzehnte lang hat er für regionale Brauereien wie Karlsberg und Parkbräu gearbeitet. 2007 hat er den Getränkehandel Port übernommen und hat sich mit seinem Betrieb in der Ländelstraße 51 niedergelassen. Zwischenzeitlich ist er für Getränke der einzige Fachgroßhandel in Kaiserslautern. Ohne Großveranstaltungen, Catering, Hochzeiten und Familienfeiern sei für ihn als Getränkehändler kein Geschäft zu machen.

Vermisst hat Artur Heller Kerweveranstaltungen in Kaiserslautern und in der Region. Weil viele Unternehmen ihre Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten lassen, hat er auch die geringer gewordene Nachfrage von Betrieben zu spüren bekommen. Weggebrochen sind dem Getränkehändler weiter Veranstaltungen von Studierenden an der Technischen Universität Kaiserslautern, die er in den Vorjahren beliefert hat. Froh ist er, dass Restaurants noch die Möglichkeit haben, Essen to go anzubieten. „Ein Strohhalm für so manchen Gastronomiebetrieb, von denen viele noch auf staatliche Unterstützung warten.“

Was Artur Heller in sein Equipment für Veranstaltungen investiert hat, etwa Gastronomiegarnituren, mobile Ausschänke und Kühlungen, steht ungenutzt im Lager. Bereits zweimal, so im Frühjahr und im Herbst vergangenen Jahres, ist der Getränkehändler auf seinen vollen Bierfässern sitzen geblieben. Jeweils 100 volle Bierfässer habe er sozusagen als Leergut zurückgegeben. Dabei betrage der Anteil des Fassbiers an seinem Sortiment 60 Prozent, gibt Artur Heller zu bedenken. „Was uns noch am Leben hält, sind private Haushalte und der Getränkeheimdienst.“ Wer seine Getränke abhole, könne mit einem „Kofferraum-Service“ rechnen. Für seine Mitarbeiter, zehn an der Zahl, hat er Kurzarbeit angemeldet. „Das tut weh, wenn man sich wie eine Familie fühlt.“