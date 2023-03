Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kaiserslauterer Physiotherapeut Tom Eberle hat vergangene Woche am Lesertelefon lauthals Kritik geübt. Er fand es ein Unding, dass in der Corona-Zeit physiotherapeutische Praxen weiter geöffnet haben dürfen. Eberle, der seine Praxis zum Schutz seiner Patienten, darunter vieler Risikopatienten, vor drei Wochen geschlossen hatte, beanstandete die Haltung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums. „Es fehlt an Direktive von oben“, beklagte er.

Die RHEINPFALZ wandte sich an die Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Was hält die Ministerin von der Einschätzung des Kaiserslauterer Physiotherapeuten,