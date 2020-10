Das bei der Kreisverwaltung ansässige Gesundheitsamt appelliert an die Bevölkerung, in diesem Jahr auf den Halloween-Brauch „Trick-or-Treat“ zu verzichten. „Es wird zwar gerade Kindern und Jugendlichen schwerfallen, an Halloween nicht wie üblich in den Abendstunden von Haus zu Haus zu ziehen, um Süßigkeiten zu sammeln. Aber in Zeiten der Corona-Pandemie und der aktuell erhöhten Ansteckungsgefahr müssen wir alle einsichtig sein, um uns selbst und andere zu schützen“, erklärte eine Sprecherin des Gesundheitsamtes. Ebenso sollte am 31. Oktober auch auf Halloween-Partys verzichtet werden.