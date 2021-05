Die aktuelle Corona-Lage mit dem enormen Anstieg von Indexfällen und Testungen kann zwangsläufig zu Engpässen führen. Das hat eine Sprecherin des Gesundheitsamtes auf Anfrage erklärt.

Das Team des Gesundheitsamtes unternehme jedoch größte Anstrengungen, um alle erforderlichen Testungen, die insbesondere im Zusammenhang mit Schulen und Kitas stehen, „zeitnah zu ermöglichen“. Zudem werde ab sofort das Team der Containment-Scouts deutlich verstärkt und unterstützt. Dazu werden auch ehrenamtliche Helfer akquiriert sowie Personal aus den Verwaltungen der Verbandsgemeinden. „Derzeit laufen die entsprechenden Schulungen“, so die Sprecherin.

Zur Not kann Schwedelbach früher starten

„Wenn die Lage es erfordert und das Testzentrum der Stadt Unterstützung anfordert, wäre das Testzentrum Schwedelbach in der Lage, kurzfristig den Betrieb aufzunehmen“, erklärte das Gesundheitsamt, das bei der Kreisverwaltung angesiedelt ist, weiter. Die Wiederinbetriebnahme in Schwedelbach ist für den 9. November geplant. Zur Situation am Testzentrum am Warmfreibad wollte sich das Gesundheitsamt nicht äußern. Die Sprecherin verwies aber darauf, dass das Testzentrum in Schwedelbach in der Vergangenheit ebenfalls einen großen Andrang zu verzeichnen hatte, der wiederholt dazu führte, die Öffnungszeiten bis in den späten Abend hinausziehen zu müssen. Das Gesundheitsamt hat diese Woche auch mobile Corona-Testungen im Landkreis Kaiserslautern ausgeführt. Bei den Testreihen der Schulen und Kitas im westlichen Landkreis wurde es dabei vom Nardiniklinikum unterstützt.