Sieben weitere Corona-Tote hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Mittwochabend für Stadt und Kreis Kaiserslautern gemeldet. Pressesprecherin Georgia Matt-Haen erklärte, aus dem Monat November und der ersten Dezemberwoche seien dem Gesundheitsamt sieben Todesfälle nachgemeldet worden. Vier der Toten stammen aus dem Kreis Kaiserslautern, drei aus der Stadt Kaiserslautern. Damit erhöhte sich die Anzahl der Menschen, die in Verbindung mit dem Coronavirus in Stadt und Kreis starben, auf 30.

Das Gesundheitsamt Kaiserslautern verzeichnete am Mittwochabend 53 neue Corona-Fälle in Stadt und Kreis Kaiserslautern. 27 Fälle entfielen auf den Landkreis, ein Fall auf die Streitkräfte und 25 Fälle auf die Stadt Kaiserslautern. Zwei Personen konnten unterdessen aus der Quarantäne wieder entlassen werden. Insgesamt sind aktuell 738 Menschen in Stadt und Kreis Kaiserslautern mit dem Coronavirus infiziert.