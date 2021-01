Aus der Stadt Kaiserslautern sind laut Gesundheitsamt Kaiserslautern fünf Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus aus dem Zeitraum 18. bis 23. Januar zu melden, die erst am Dienstagabend in die Statistik eingeflossen sind. Nähere Angaben zu den Verstorbenen machte das Gesundheitsamt, das für Stadt und Landkreis Kaiserslautern zuständig ist, keine. Insgesamt sind in Kaiserslautern damit 59 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben, im Landkreis sind seit Beginn der Pandemie 39 Corona-Todesfälle erfasst worden.

In der Mitteilung des Gesundheitsamts werden außerdem 20 neue Coronafälle für die Stadt und 16 neue für den Landkreis angeführt. Am Dienstag wurden im Landesimpfzentrum 191 Erstimpfungen verabreicht.

Mehr zum Thema