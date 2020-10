Das Gesundheitsamt Kaiserslautern kommt nicht mehr nach: Wegen der rasant ansteigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus ist es dem Gesundheitsamt momentan nicht mehr möglich, unmittelbar den Betroffenen die Testergebnisse zu übermitteln. Dies betrifft sowohl die positiven als auch die negativen Testergebnisse. Das erklärte die Sprecherin des Gesundheitsamts Kaiserslautern, Georgia Matt-Haen, am Wochenende.

Aufgrund der extremen Infektionslage und den damit verbundenen vielen positiv Getesteten, ob beim Hausarzt oder in einem Testzentrum, könne derzeit leider nicht mehr gewährleistet werden, dass die mit dem Coronavirus infizierten Personen am Tag der Bekanntgabe des Testergebnisses kontaktiert werden.

Appell an die Bürger

Das Gesundheitsamt bittet alle Bürger, ihren Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu leisten. Personen, die sich einem Corona-Test unterzogen hätten, werden dringend gebeten, umgehend und solange zuhause zu bleiben, bis das Testergebnis mitgeteilt werde. Dies könne derzeit bis zu drei oder vier Tagen dauern. Nur so könnten potenzielle Infektionsketten unterbrochen werden.

Das Gesundheitsamt wird sich nach Angaben von Georgia Matt-Haen nächste Woche personell verstärken. Es hoffe so, die anstehenden Herausforderungen besser und schneller bewältigen zu können.

Mehr als 1000 Menschen bisher betroffen

Am Freitag wurden 94 neue Corona-Fälle vom Gesundheitsamt Kaiserslautern an das Robert-Koch-Institut gemeldet, 43 Fälle aus der Stadt Kaiserslautern, 49 Fälle aus dem Landkreis Kaiserslautern, zwei bei den Streitkräfte. Am Samstag wurden drei neue Corona-Fälle verzeichnet, alle aus der Stadt Kaiserslautern. Aktuell sind 331 Personen aus Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Die Anzahl der Menschen, die bisher mit dem Coronavirus in Stadt und Kreis infiziert wurden, überstieg die 1000er Marke und liegt nun bei 1063.