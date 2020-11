Das Gesundheitsamt Kaiserslautern kommt bei Coronainfektionen an den Schulen mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterher. Das hat der für das Gesundheitsamt zuständige Kreisbeigeordnete Peter Schmidt auf RHEINPFALZ-Anfrage eingeräumt. Die Schulleitungen wurden deshalb zur Mithilfe aufgefordert. Sie sollen beispielsweise per E-Mail jene Eltern informieren, deren Kinder in Quarantäne müssen. Laut Schmidt wurden die Tests an den Schulen stark eingeschränkt. „Die Test- und Laborkapazitäten erlauben es nicht mehr, große Testreihen durchzuführen“, so Schmidt. Das Gesundheitsministerium empfehle, dass Schüler nur noch dann getestet werden, wenn sie Kontaktperson 1 sind, also direkt vor beziehungsweise links oder rechts neben einem Mitschüler saßen, der sich mit dem Virus infiziert hat.

Mehr zum Thema:

In Kaiserslautern werden viel weniger Schüler und Lehrer auf das Coronavirus getestet.