Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei laut eigenen Angaben in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg am Dienstag festnehmen können. Um den Haftbefehl zu vollstrecken, seien Polizeibeamte nach Niederkirchen ausgerückt. Ermittlungen hätten ergeben, dass sich der Gesuchte aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn dort aufhalte beziehungsweise dort untergetaucht sei.

Fluchtversuch durchs Fenster

Als er die Polizei erblickte, hat der Mann dem Bericht zufolge versucht, durch ein Fenster eines Hauses zu flüchten. Dieser Versuch sei jedoch von den Beamten unterbunden worden. Der Straftäter wurde in die Justizvollzugsanstalt verbracht.