Habt ihr zu zweit schon einmal versucht, DAS perfekte Foto in Bewegung zu machen? Wer schafft es, den Ball hinter seinem Körper mit beiden Hacken nach oben zu befördern und kann das auch noch als Foto festhalten?

Hacke über Kopf oder Rainbow Flick heißt die Übung, und alle kennen sie oder haben es schon einmal ausprobiert. Eine Alternative ist, den Ball mit dem Fuß, Oberschenkel, der Schulter oder dem Kopf in der Luft zu halten.

Jennifer Höning, die Bewegungsmanagerin der Stadt Kaiserslautern, hat sich anlässlich des Tages des Mädchenfußballs, den der Südwestdeutsche Fußballverband ausgerufen hat, einen Wettbewerb ausgedacht. Welches Team, bestehend aus zwei Mädchen im Alter von sieben bis 13 Jahren schafft es, diese Übungen nachzumachen und auf einem Bild festzuhalten? Schickt Euer Foto an die E-Mail-Adresse j.hoening@lsb-rlp.de, und ihr könnt einen von drei Sachpreisen zum Thema Mädchenfußball gewinnen. Wie viele Versuche nötig waren, bis das perfekte Foto entstanden ist, ist auch spannend, hat aber natürlich keine Auswirkungen auf die Preisvergabe.

„Die drei schnellsten Einsendungen gewinnen. Schnappt Euch schnell einen Fußball und probiert diese beiden Übungen aus und versucht eine Übung auf einem Foto festzuhalten. Entscheidet Euch für das beste Foto“, so Jennifer Höning, die in dem Zusammenhang wirbt für den Tag des Mädchenfußballs am 15. August von 10.30 bis 14 Uhr beim 1. FFC Kaiserslautern, den die Bewegungsinitiative des Landes unterstützt. Anmeldung bei Lina Crolly (lina.crolly@1ffck.de) oder Marcus Muders (Telefon 01511 5777785).