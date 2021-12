Im Februar 2022 will das Stadtmuseum (Theodor-Zink-Museum / Wadgasserhof) die Ausstellung „Am wollenen Faden: Die Kammgarnspinnerei Kaiserslautern, 1857-1981“ eröffnen. Gezeigt werden in der Scheune Exponate aus dem Bestand des Stadtarchivs und des Stadtmuseums. Aber auch Kaiserslauterer können sich mit ihrem ganz persönlichen Erinnerungsstück an der Ausstellung beteiligen. Gesucht werden deshalb nicht nur Fotos, Unterlagen und Gegenstände des damaligen Unternehmens, sondern auch Zeitzeugen, die ihre ganz persönlichen Geschichten oder Gedanken an die Kammgarnspinnerei zur Ausstellung beitragen möchten. Weitere Informationen und Kontaktaufnahme mit dem Museum telefonisch unter der Nummer 0631 365-2327 oder per E-Mail an museum@kaiserslautern.de.