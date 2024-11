Die Polizei hat am Montag in der Diemersteiner Straße einen Toyota entdeckt, der zuvor in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Rosenhofstraße gestohlen worden war. An dem am Straßenrand geparkten Wagen waren die Kennzeichen eines anderen Autos angebracht, die ebenfalls gestohlen waren. Die Polizei hat ein Paar aus dem Kreis Kaiserslautern als Verdächtige ermittelt. Den Toyota hat sie dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.