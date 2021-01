Die Polizei hat zu Beginn der Woche einen weißen Ford Mustang im Stadtgebiet sichergestellt, der von einem Unbekannten zum Kauf angeboten wurde. Wie sich herausstellte, war der Sportwagen in Spanien gestohlen worden. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Kontakt mit dem Verkäufer hatten.

Ein 20-Jähriger war nach den Schilderungen der Polizei im Internet auf eine Kleinanzeige gestoßen, in der ein Ford Mustang angeboten wurde. Der Mann interessierte sich für das Auto. 23.500 Euro wollte der Verkäufer für das Fahrzeug haben. Man vereinbarte ein Treffen auf einem Parkdeck in der Königsberger Straße. Dort stand am Montag zwar der Wagen, aber vom Verkäufer fehlte jede Spur. Der Unbekannte war nicht mehr zu erreichen. Über die Fahrzeugnummer an der Windschutzscheibe fand der 20-Jährige heraus, dass die erste Hauptuntersuchung des Autos in Spanien erfolgte. Dem Mann kamen Zweifel an der Seriosität des Anbieters und er informierte die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass der Ford Mustang zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Sportwagen war im Dezember in Spanien gestohlen worden. Das Auto wurde sichergestellt. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem wurde in den vergangenen Tagen ein weißer Ford Mustang zum Kauf angeboten? Wer hatte Kontakt mit dem Verkäufer oder kann Hinweise zu der Person geben? Wem sind der weiße Sportwagen oder Personen in der Königsbergerstraße aufgefallen? Hinweise an die Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631/369-2620.