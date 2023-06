Eine gestohlene Handtasche ist am Sonntagmorgen in der Fliegerstraße gefunden worden. Der ehrliche Finder brachte die Tasche zur Polizei. Als die Besitzerin später die Tasche auf der Dienststelle abholen wollte, stellte sich heraus, dass sie ihr vermutlich am Samstagabend aus dem Auto gestohlen wurde. Die 20-Jährige hatte ihren Wagen ab 21.30 Uhr in der Straße „Auf dem Sess“ geparkt. Die Umhängetasche hatte sie auf dem Beifahrersitz liegen lassen. Das Fenster war einen kleinen Spalt geöffnet. Diese Gelegenheit hat ein unbekannter Dieb genutzt und sich im Wageninneren bedient. Als die 20-Jährige am Sonntag gegen 6 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, war die Beifahrertür offen und die Handtasche weg. Nach Überprüfung fehlten Bargeld und die Bankkarte der Frau. Täterhinweise gibt es bislang keine.