Wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Kreis. Der 33-Jährige hatte auf einer Plattform im Internet eine gestohlene Gitarre angeboten. Ob er auch für den Diebstahl verantwortlich ist, wird ermittelt.

Die rechtmäßige Eigentümerin der Gitarre meldete sich am Dienstag bei der Polizei. Sie hatte das Instrument in einem Anzeigenportal entdeckt und war sich sicher, dass es sich um jenes handelt, das ihr im September in Kaiserslautern aus dem Auto geklaut worden war.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Anbieters händigte der 33-Jährige dann die Gitarre aus. Zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht.