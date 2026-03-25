Im Drogeriemarkt verschwinden Kosmetikartikel im Rucksack, vor der Tür fliegen Fäuste. Ein Fall, der mit einer Haftstrafe endet.

Wegen räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung hat ein Schöffengericht beim Amtsgericht Kaiserslautern am Dienstag einen 32-jährigen Hilfsarbeiter zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt. Laut Gericht hatte der Mann im August 2024 in einem Drogeriemarkt in der Kaiserslauterer Innenstadt eine Vielzahl an Kosmetikartikeln im Gesamtwert von rund 260 Euro in einen mitgebrachten Rucksack gesteckt und das Geschäft damit verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei war er vom Hausdetektiv beobachtet worden, der ihn vor dem Laden abpasste und sich als solcher zu erkennen gab.

Der Angeklagte verpasste ihm daraufhin mehrere Faustschläge ins Gesicht und trat ihm noch gegen Kopf und Körper, als der Mann bereits am Boden lag. Dem Detektiv gelang es, wieder aufzustehen, den Angeklagten, der mit der Beute flüchtete, zu verfolgen und die Polizei zu informieren. Die nahm den 32-Jährigen wenig später in einem Gebäude in der Nähe fest. Aufgrund der Schläge und Tritte erlitt der Detektiv schmerzhafte Prellungen an Kopf und Brustkorb, die einen mehrtägigen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten.

Angeklagter: Diebstahl ja, Schläge nein

In der Hauptverhandlung hatte der Angeklagte den Diebstahl zwar eingeräumt, Gewalt gegen den Detektiv aber bestritten. Der Mann habe ihn vor dem Geschäft festgehalten und er habe sich nur losreißen wollen und dabei möglicherweise mit den Armen herumgefuchtelt. Er habe die Absicht gehabt, die gestohlene Ware zurückzubringen, sei dann aber geflüchtet. Diese Einlassung nahm ihm das Schöffengericht nicht ab, zumal der Detektiv von mehreren Faustschlägen gegen seinen Kopf und auch von Tritten gegen Kopf und Körper sprach, als er schon am Boden gelegen hatte. Dessen Aussage sei glaubhaft.

Mit dem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwältin. Es ist bereits rechtskräftig. Zu Gunsten des Angeklagten hatte es gewertet, dass er teilgeständig war. Zu seinen Lasten gingen die einschlägigen Vorstrafen, teilweise noch unmittelbar vor der Tat.

Eine Strafaussetzung zur Bewährung angesichts einschlägiger Vorstrafen nicht in Betracht, zumal der Angeklagte in Deutschland ohne jegliche familiäre Bindungen ist, keine Wohnung hat und keiner Beschäftigung nachgeht. Derzeit verbüßt er noch eine Reststrafe aus einer anderen Verurteilung.