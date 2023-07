Ab heute, Donnerstag, ist die Donnersbergstraße wegen Fahrbahnsanierungsarbeiten zwischen Mainzer Straße und Mennonitenstraße etwa zwei Wochen lang für den Verkehr gesperrt. Alle Fahrten der Buslinie 104 führen stadtauswärts nach der Haltestelle Gärtnereistraße über die Mainzer Straße zum PRE-Park. Wie die SWK Verkehrs-AG mitteilt, entfallen die Haltestellen Grübentälchen, Donnersbergstraße, Altenheim und Friedhof Eingang West sowie Walter-Gropius-Straße und Oscar-Schlemmer-Ring.

Stadteinwärts fährt die Linie 104 ebenfalls über die Mainzer Straße weiter zur Haltestelle Ludwigsstraße. Hier entfallen dann auch noch die Haltestellen Mennonitenstraße, Alter Friedhof, Mannheimer Straße und Mainzer Tor, so das Verkehrsunternehmen. In der Mainzer Straße werden in Höhe Autohaus Hübner und Höhe Mennonitenstraße/Euromaster Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Die Linie 117 wird in beide Richtungen zwischen PRE-Park und Volkspark über die Europahöhe und Mannheimer Straße umgeleitet. Hier entfallen die Haltestellen Altenheim, Friedhof Eingang West, Walter-Gropius-Straße sowie Oskar-Schlemmer-Ring, teilt die SW Verkehrs-AG mit.