Leere – wunderschöne gespenstische Leere. Der Himmel ist grau in grau. Nur wenige Menschen sind zur Mittagszeit in der Fußgängerzone unterwegs. Ob es die Kälte ist oder die Vernunft? Die meisten tragen Maske. Mann und Frau gehen sich aus dem Weg.

Alle 50 Meter liegt ein entkugelter Weihnachtsbaum auf der Seite. Das Fest wird weggeräumt. Da, wo normalerweise Horden von Schülern sich ihren Weg nach Hause oder zu den Bussen bahnen – nichts.

Die Läden und Geschäfte sind fast alle zu. Das Ordnungsamt fährt mit dem Auto durch die Fußgängerzone, schaut nach dem Rechten. In den Schaufenstern kleben Zettel: Bleiben Sie gesund, Sie können per Telefon oder Internet bestellen, der nächste Urlaub kommt bestimmt, wir sehen uns bald wieder. Drinnen huscht ab und zu eine Verkäuferin oder ein Verkäufer durch den dunklen, abgeschlossenen Laden. In einem anderen Schaufenster thront ein Plakat und lockt mit bis zu 50 Prozent Rabatt – wenn man denn nur dran käme.

Der Wochenmarkt auf dem Stiftsplatz ist nur halb voll

Das alles rettet Leben, aber man könnte heulen. Auf einem Plakat wirbt ein Radiosender für ein Wohnmobil-Urlaubs-Gewinnspiel. „Jetzt gewinnen“, so der Slogan und dann: „Ostern, Pfingsten oder Sommer“ ... Wirklich? Vielleicht doch erst im Herbst? Das Tägliche geht. Kleine Schlangen vor den Apotheken, Drogerien, Essen zum Mitnehmen. Die Leute sind es mittlerweile gewohnt und halten meist den Abst