Eine Verkehrskontrolle hat die Polizei am Sonntagmittag auf der B48 im Bereich Hochspeyer durchgeführt. Eine Stunde lang wurden in Höhe der Jugendherberge im Tempo 50-Bereich die Geschwindigkeiten der vorbeikommenden Fahrzeuge gemessen, die in Richtung Johanniskreuz unterwegs waren. In dieser Zeit passierten laut Polizei 20 Fahrzeuge die Kontrollstelle, davon 13 Motorräder. Drei Fahrer waren zu schnell, darunter zwei Biker. Sie wurden mit 71 und 112 km/h gemessen. Das bedeutet für die Fahrer: Bußgelder ab 100 Euro sowie ein Punkt beziehungsweise zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei. Den Motorradfahrer, der mehr als doppelt so schnell wie erlaubt fuhr, erwartet zusätzlich ein Fahrverbot von zwei Monaten. Der Pkw-Fahrer war 22 km/h zu schnell. Ihn erwarten ebenfalls ein Bußgeld und ein Punkt.