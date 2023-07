Der Historische Verein Kaiserslautern hat einen Geschichtswettbewerb für Schülerinnen und Schüler ausgeschrieben. Eingereicht werden können Facharbeiten in Geschichte.

Für Schüler, die sich für Geschichte und die ihrer Region interessieren, ist das Angebot des Historischen Vereins Kaiserslautern eine Top-Gelegenheit: Nach einem gelungenen Start im vergangenen Jahr hat der Verein auch dieses Jahr für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe zwölf der Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und Berufsbildenden Schulen im Kreis und der Stadt Kaiserslautern erneut einen Geschichtswettbewerb ausgeschrieben. „Dazu haben Interessenten die Möglichkeit, ihre Facharbeit in Geschichte einzureichen und am Wettbewerb teilzunehmen“, freut sich Kurt Becker von der Vorbereitungsgruppe auf eine hoffentlich gute Resonanz.

Auch wenn es im vergangenen Jahr nur drei Schüler waren, die an dem Wettbewerb erfolgreich teilgenommen haben, ist die Vorbereitungsgruppe, zu der weitere sachkundige Persönlichkeiten aus Kaiserslautern wie Eduard Hauptlorenz und Max Laveuve gehören, zuversichtlich, das Interesse von Nachwuchsforschern an ihrer Heimat zu wecken. „Die Themenwahl erfolgt ohne weitere Vorgaben aus dem Bereich der Geschichte“, heißt es in den Teilnahmebedingungen. Auf der Suche nach einem geeigneten Thema bietet die Homepage des Historischen Vereins eine große Bandbreite an Impulsen an.

Untersuchung von Primärquellen

„Themen aus der Orts- und Regionalgeschichte haben den Vorteil, dass sie mit der Untersuchung von Primärquellen wie Chroniken, Zeitungen und Urkunden verbunden sind“, so Becker, der selbst Verfasser von historischen Schriften seines Heimatortes Linden ist. „Bedauerlich, dass sich bis Juni noch kein Interessent für den Wettbewerb gemeldet hat.“ Dabei hat der Historische Verein für die ersten drei Preisträger Geldpreise im Gesamtwert von 500 Euro ausgelobt. Auch werden die Kurzformen der Arbeiten der Preisträger im Jahrbuch des Historischen Vereins erscheinen.

Noch bis zum 1. August haben Jugendliche Gelegenheit, ihre Facharbeit in Geschichte per E-Mail einzureichen und am Wettbewerb teilzunehmen. Kontakt: Kurt-e-Becker@t-online.de oder wettbewerb@hist-verein-kl.de.