Nirgends kann Bewusstsein besser geschaffen werden als am größten Friedhof der Welt – diese Überzeugung trägt Marko Becker, Geschichtslehrer an der IGS Bertha von Suttner, tief in sich. Nun hat er eine Doku über den jüngsten Besuch mit 50 Neuntklässlern in Auschwitz gedreht.

Becker hat mit ihnen die Gedenkstätte des Konzentrations- und Vernichtungslagers besucht, in der in der Zeit des Nationalsozialismus weit mehr als eine Million Juden, Sinti, Roma, Kriegsgefangene oder Andersdenkende ihr Leben lassen mussten. Der Besuch eines solchen Ortes, das mache etwas mit den Schülern, die innerlich alle dadurch reiften. Da ist sich der Lehrer sicher.

Keiner der Schüler musste mit, alle waren freiwillig im Bus, machten sich auf den langen Weg, und waren ergriffen und tief erschüttert von dem, was da an diesem Ort des ehemaligen Grauens auf sie wirkte. „Wir sind doch alle Menschen. Es darf niemand verurteilt werden, weil er anders ist!“ „Wir müssen aufpassen, nicht leichtfertig die falschen Sachen zu glauben!“ „Das wünsch ich nicht mal meinem ärgsten Feind!“ „Es ist wie ein Schlag ins Gesicht, wenn man vor dem Grauen steht!“ Das sind nur einige der Schülerstimmen, die Becker in seiner Dokumentation über die kurze Fahrt in die Vergangenheit gedreht hat. Etwa eine halbe Stunde lang ist der Film geworden, der auf Youtube über #wirdiebertha oder über die Homepage der Schule www.von-suttner-igs.de abrufbar ist.

Der Holocaust darf nicht vergessen werden, sagt der Lehrer

Becker bezeichnet es als eine absolute Herzensangelegenheit, dafür zu sorgen, dass die Thematik um den Holocaust nicht aus den Köpfen der nachfolgenden Generationen verschwindet. Genau das passiere nämlich gerade. Mehr noch: 80 Jahre später sei Antisemitismus wieder mehr als greifbar.

„Ich durfte vor einigen Jahren in Berlin einen Zeitzeugen kennenlernen, das hat mich inspiriert, alles dafür zu tun, dass die Thematik niemals verblasst“, berichtet Becker von mehrfachen Begegnungen mit Henryk Mandelbaum, einem Holocaust-Überlebenden. Mandelbaum, der 2008 verstarb, gehörte damals einem Sonderkommando an und wurde als Häftling gezwungen, die Ermordung der Deportierten vorzubereiten, sie auszuplündern und die Leichen zu verbrennen.