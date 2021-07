Wegen eines versuchten Raubüberfalls sitzt ein Mann aus dem Stadtgebiet seit Sonntag in Untersuchungshaft. Nach Polizeiangaben steht der 40-Jährige im dringenden Verdacht, am Samstag gemeinsam mit einem Komplizen den Versuch unternommen zu haben, in einer Metzgerei Bargeld zu erbeuten.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei betraten die beiden Männer das Geschäft gegen 19 Uhr, bedrohten die Kassiererin mit Messern und forderten sie auf, die Kasse zu öffnen. Als die Mitarbeiterin anfing zu schreien, wurden weitere Kunden des Ladens aufmerksam, so dass die Täter die Flucht ergriffen.

Zeugen folgten den Tätern

Zeugen verfolgten die Täter, so dass die Polizei wenig später einen der beiden festnehmen konnte; er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Der zweite Täter konnte entkommen, nach ihm wird weiter gesucht. Die Ermittlungen laufen.

Bei dem festgenommenen 40-Jährigen handelt es sich laut Polizei um einen amtsbekannten Mann, der bereits wegen zahlreicher Delikte aufgefallen ist. Er wurde am Sonntag dem Ermittlungsrichter am Kaiserslauterer Amtsgericht vorgeführt. Dabei bestritt der Mann die Tat und gab an, es sei niemand bedroht worden. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl und ordnete wegen Fluchtgefahr die Untersuchungshaft an.