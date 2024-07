Einen eher ungewöhnlichen Schlafplatz hat sich ein junger Fuchs in der Nacht auf Sonntag in Kaiserslautern gesucht. Nach Angaben der Polizei hat es sich das Tier im Treppenhaus eines Pflegeheims in der Donnersbergstraße gemütlich gemacht. Das Heim hatte die Polizei am Sonntagmorgen über den tierischen Besucher informiert. Um das Tier, das seelenruhig seinen geschützten Schlafplatz genoss, ins Freie zu bringen, fuhren die hinzugerufenen Beamten mit dem Fahrstuhl nach oben und begannen den Fuchs langsam nach unten zu treiben. Mit Erfolg: Das Tier verließ wenig später das Gebäude durch denselben Zugang, durch den er hineingekommen war.