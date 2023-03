Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Wochen sind die meisten Läden in der Innenstadt geschlossen. Nach der Entscheidung der Bundes- und Länderchefs am Mittwoch, dürfen vielen von ihnen ab Montag wieder öffnen. Was die Inhaber während der vergangenen Wochen beschäftigte und wie sie sich auf die Wiedereröffnung vorbereiten.

Mit 135 Quadratmeter Verkaufsfläche gehört das Modehaus Streb in der Rummelstraße zu den Läden, die ab Montag wieder geöffnet sind. Einen Stillstand habe es zwar