Wer in gehobener Position arbeitet, dessen Handeln wird von vielen beobachtet und bewertet. In Corona-Zeiten stehen vor allem zwei Berufsgruppen im Fokus: Politiker und Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Beide haben derzeit eine besondere moralische Pflicht, da sie sich um das Wohlergehen der Mitbürger kümmern.

Und so geriet der Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums nun in das klassische Politiker-Dilemma: Lässt er sich nicht impfen, fragen sich Mitarbeiter und Bürger, warum sie es tun sollen, wenn der Chef nicht mit gutem Beispiel vorangeht. Lässt er sich impfen, ist er ein Vordrängler, der seine Position ausnutzt. Keine Chance: Egal, was er tut, es ist falsch.