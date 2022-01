Erst aufgeschoben, nun auch aufgehoben: Die 125-Jahr-Feier des Gesangvereins Mölschbach ist inzwischen definitiv der Pandemie zum Opfer gefallen. Acht Proben binnen zwei Jahren, kein Auftritt – eine karge Bilanz. Die nächste Singstunde? Steht in den Sternen. Doch hofft der Verein, sich im Zuge der 800-Jahr-Feier Mölschbachs endlich einmal wieder präsentieren zu können. Vorgesehen ist ein Liederabend für September.

Das Vereinsleben hatte just noch mal richtig Fahrt aufgenommen. Die Sangesfreunde aus Mölschbach hatten die Gleichgesinnten aus Fischbach mit ins Boot genommen, die aufgefrischte Chorgemeinschaft hatte sich bei vielerlei Gelegenheiten gezeigt, auch beim 50. Partnerschaftsjubiläum Mölschbach-Douzy Flagge gezeigt und wesentlich zur großen Feier beigetragen. Im Mai 2018 hatte Pirmin Dengel nach sage und schreibe 48 Jahren im Vorstands-Amt den Organisationsstab an Manfred Weimer weitergereicht. Zu dem Zeitpunkt hatten die Verantwortlichen im Gesangverein 1895 schon ihr Jubiläum im Blick.

Zum Festjahr aber sollte es nicht mehr kommen. Allenthalben hat Corona Bremsklötze platziert, das Leben durcheinandergewirbelt. Den Chorgesang hat es mit am schlimmsten getroffen. Rund 140 Vereine sind im Kreischorverband Nordwestpfalz, in dem neben Chören aus dem Donnersbergkreis und Kreis Kusel die Sängervereinigungen aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern die große Säule bilden, organisiert. Allenthalben aber herrscht Ruhe. Wie viele Vereine überhaupt noch einmal erwachen, ist nicht absehbar.

Für die Mölschbacher ist Aufgeben aber noch keine Option. „Ich hoffe doch sehr, dass wir wieder zusammenkommen“, sagt Doris Buch seufzend. Die Chorleiterin hätte bei den Feierlichkeiten eine Hauptrolle gespielt, schwingt sie doch bei gleich zwei Ensembles in Mölschbach den Dirigentenstab. Allzu gerne hätte sie das anlässlich des Vereinsjubiläums getan.

An die Feier zum 125-jährigen Bestehen aber war nicht zu denken. Erst habe man das noch mit einiger Zuversicht verschoben, inzwischen aber die Pläne ad acta gelegt, bestätigt auf Anfrage Vereinschef Weimer. „Wir sind aber zuversichtlich, dass wir zur 800-Jahr-Feier in Mölschbach einen Beitrag leisten können“, sieht Weimer zumindest einen Silberstreifen am Horizont.

Zum Gemeindejubiläum will Weimer zumindest einen Liederabend organisieren. Er liebäugelt allerdings erst für September mit einem Gesangsabend, bei dem denn auch Gastchöre dabei sein sollen. „Wir hoffen, dass das klappt“, bestätigt die Chorleiterin.

Doris Buch aber fühlt sich ein wenig hin- und hergerissen. „Wir haben im Herbst mit dem Proben begonnen. Alle haben sich riesig gefreut, haben gesagt: ,Wie schön, dass wir wieder zusammenkommen können’.“ Die Freude ist vorerst wieder dahin. „Wir wissen ja noch gar nicht genau, wie es jetzt weitergehen kann.“ Es bleibe abzuwarten, welche Richtlinien gelten und was der Verband empfehle.

Zuversichtlich stimmt immerhin, dass in der Zwangspause niemand dem Chor den Rücken gekehrt hat. Laut Weimer hat es in den vergangenen Jahren zwei Sterbefälle gegeben. Austritte aber seien ausgeblieben. „Unsere Sängerinnen und Sänger hängen schon an der Sache“, freut sich die Dirigentin.

Buch feiert in diesem Jahr ihr Zehnjähriges an der Spitze des Chors. „Ich habe den ja geerbt“, sagt die Mölschbacherin schmunzelnd. Zunächst hatte sie das Ensemble schon seit Beginn der 1990er Jahre auf dem Klavier begleitet. Nach dem allzu frühen Tod des Dirigenten Peter Baadte hatte sie dann 2011 ihre Chorleiterprüfung gemacht „mit 52“, wie sie lachend zurückblickt. Seither leitet sie den gemischten Chor – und hat zusätzlich noch den Abba-Projekt-Chor aus der Taufe gehoben, der sich mit seinem poppig-peppigen Repertoire vor allem an die jüngeren Sangesfreunde wendet. Rund 25 Stimmen zählt der große Chor, gut 15 der kleine.

Dass beide spätestens im Herbst auch so vielstimmig zu hören sein werden, darauf hoffen nun alle. Wenngleich Skepsis bleibt: „Wir müssen ja dafür ordentlich proben“, gibt die Dirigentin zu bedenken. „Und wenn wir erst spät damit beginnen können, reicht das womöglich gar nicht mehr ...“