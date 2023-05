Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wirbelnde Herbstblätter, ein gütiger Beschützer und ein Loblied auf die Erde: Helge Schulz entführte die Zuschauer in der protestantischen Kirche in Miesau am Sonntag in verschiedene Gedankenwelten. Denn wenn das Zweibrücker Vokalquintett singt, tanzen die Gedanken Tango. Das liegt nicht nur an der technisch perfekten Ausführung.

Das Zweibrücker Vokalquintett – da war doch was. Die letzten Konzerte sind ein bisschen her. Der Grund dafür waren Erkrankungen von Chormitgliedern. Und dann war da ja auch