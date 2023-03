Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Finale der Trilogie „Die inszenierte Abtei“ nach den virtuellen Erzählungen „Elementar“ in 2017 und „Transzendenz“ in 2019 fand am Wochenende mit Teil drei „Resonanz“ auf dem Otterberger Kirchplatz statt. Einmal mehr nutzten Hochschulstudenten des Fachbereiches Bauen und Gestalten interdisziplinäre Expertise für die Schau eines physischen, psychischen und philosophischen Lebenskosmos’ der Menschheit.

Freitagnacht. Es schüttet, prasselt, nieselt. Menschen dicht an dicht. Die Besucher –es sollen 300 sein – spannen ihre Schirme auf. Und bleiben.