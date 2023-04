Mehr Bürgerdialoge für mehr Beteiligung und gegen Politikverdrossenheit – dafür setzt sich das Jugendparlament laut eigener Mitteilung ein.

Der Wahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl habe gezeigt: Das Interesse an kommunalpolitischen Podiumsdiskussionen sei da. Trotz mehrerer gut besuchten Diskussionen lag die Wahlbeteiligung bei beiden Wahlgängen unter 40 Prozent. „Dies dürfen die politischen Kräfte nicht akzeptieren“, schreibt das Jugendparlament, „unser Ansatz für eine Verbesserung ist mehr Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern.“ Hier gebe es schon gute Ansätze, die reichten jedoch nicht aus. Da die Fraktionen häufig in den Hintergrund rückten, müsse „gerade mit Blick auf die Kommunalwahl 2024“ ein Umdenken erfolgen. Das Jugendparlament wünscht sich regelmäßige Diskussionen, bei denen vor allem die Fraktionen zu Wort kommen sollen. „Mehr Dialog hat nur Vorteile: mehr Transparenz, mehr Aufmerksamkeit für die Kommunalpolitik und langfristig auch eine bessere Wahlbeteiligung“, heißt es. Das Jugendparlament will zu einer Diskussion zum Thema Jugend einladen.