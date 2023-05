Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein 61-jähriger Mann, der am 7. März dieses Jahres eine Pflegerin im Pfalzklinikum Kaiserslautern geschlagen und mit dem Tode bedroht haben soll wurde am Dienstag von der Großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern abgeurteilt. Das Gericht ordnete seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, setzte deren Vollstreckung aber zur Bewährung aus.

Vorher hatte der Betreuer des Beschuldigten berichtet, dass es ihm gelungen sei, für den Mann einen Platz in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung in Saarbrücken zu beschaffen, wohin er im Falle