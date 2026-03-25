Schon jetzt steht fest: Dieser Kongress hat einen besonderen Platz in der Geschichte des pfälzischen Schachs. Das liegt an einem Novum in der langen Kongressgeschichte.

Der Pfälzische Schachkongress geht in seine 93. Auflage. Vom 27. März bis zum 4. April wird in Kaiserslautern im Hohenstaufen-Gymnasium gespielt. Viel fehlte aber nicht, und der Schachkongress wäre in diesem Jahr ausgefallen. Kein Verein aus dem Pfälzischen Schachbund (PSB) wollte die Ausrichtung übernehmen – ein Novum in der fast 100-jährigen Tradition. Der Kongress stand auf der Kippe. Doch diese schmerzliche Erfahrung einer Absage blieb den vielen Schachspielern und -spielerinnen erspart, für die der Kongress zu den Höhepunkten einer jeden Saison gehört.

Verband ist diesmal selbst Ausrichter

Der PSB fand einen Weg; er sprang in die Bresche und ist erstmals in der langen Kongressgeschichte selbst der Ausrichter. Zu dieser Lösung sei es durch das außergewöhnliche Engagement von Johannes Denzer gekommen, lobt Michael Müller, der Präsident des PSB, in seinem im Kongressheft abgedruckten Grußwort den Landesspielleiter, der es nicht ertragen konnte, „dass unser Schachkongress ausfallen sollte, weil sich kein Ausrichterverein fand“. Unterstützt wurde die Rettungsaktion von Oberstudiendirektor Roland Frölich, dem Schulleiter des Hohenstaufen-Gymnasiums, „der die Ausrichtung in ,seiner’ Schule von Anfang an tatkräftig förderte“. Eine gute Spielstätte für den Kongress. Die renommierte Lauterer Schule hat eine lange Schachtradition und ist amtierender deutscher Schulschachmeister.

Groß war die Erleichterung bei Markus Müller, als er hörte, dass auch in diesem Jahr der Kongress über die Bühne geht. Er habe sich Sorgen gemacht und freue sich um so mehr darauf, „auf dem Kongress zu spielen“, sagt der 53 Jahre alte Spesbacher, der selbst auf eine lange Kongresstradition zurückblickt. In Kaiserslautern ist er bereits zum 32. Mal mit von der Partie. Müller ist ein bekannter und guter Schachspieler, der in den Sozialen Medien präsent ist und dort für seinen Sport wirbt. Die Schachgöttin Caïssa hat in ihm einen ergebenen Jünger. Er investiert viel Zeit in dieses faszinierende Spiel; er studiert eifrig Eröffnungsvarianten, Endspiele und analysiert seine Partien und die berühmter Meister. Er trägt den Titel eines Candidate Master. In der Rangfolge hinter Großmeister, Internationalem Meister und FIDE-Meister ist das der niedrigste von der FIDE (Weltschachbund) vergebene Titel.

Viele Turniere: Spieler kommen auf ihre Kosten

Trotz großen Eifers und vieler Kongressteilnahmen gelang es Markus Müller aber noch nie, den Pfalzmeistertitel zu gewinnen. Traut er sich diesmal zu, die pfälzische Schachkrone zu holen? Titelambitionen kommen ihm jedoch nicht über die Lippen. „Ich möchte gute Partien spielen“, antwortet er auf die Frage. Er gehört zu den zehn Spielern, die im Meisterturnier A den neuen Pfalzmeister ermitteln. Die Uhren zur ersten der insgesamt neun Runden werden am Freitag (27. März) um 18.30 Uhr gedrückt. Für Müller, der am ersten Brett für den SC Thallichtenberg in der Zweiten Rheinland-Pfalz-Liga Süd antritt, ist es die neunte Teilnahme am Eliteturnier. Seine beste Platzierung erreichte er 2018 mit Platz drei.

Die Favoritenrolle in Kaiserslautern fällt dem Titelverteidiger Arkadi Syrov zu. Der FIDE-Meister vom SK Frankenthal hat nach Martin Heider (SV Worms) von den Meisterspielern mit 2334 die zweithöchste Elo-Zahl (Wertungszahl, die die Spielstärke eines Schachspielers angibt). Mit Matthias Huschens und Oleg Yakovenko sind auch zwei Spieler des SK Kaiserslautern im Meisterturnier dabei. Auf dem Kongressplan stehen auch diesmal das Meisterturnier B, die Meisteranwärter- und Hauptturniere. Großer Beliebtheit erfreut sich das Blitzturnier, das am Samstag (28. März) über die Runden geht. Und am Montag (30. März) geht es um den Titel des Pfälzischen Schnellschachmeisters.

Für 2027 und 2028 ist die Ausrichtung gesichert

Die Schachspieler kommen auf ihre Kosten beim Kongress. Markus Müller, der sich Urlaub genommen hat, will nicht nur seine Partien im Meisterturnier spielen. „Ich mache das volle Programm“, kündigt er an. Er will blitzen, Schnellschach spielen und am Karsamstag am Mannschaftsblitzturnier teilnehmen, mit dem der Kongress traditionell seinen Abschluss findet. Zudem wird er sich auch noch am Problemlösungsturnier beteiligen.

Während des Kongresses werden sich die Schachspieler ganz sicher auf Kampf auf den 64 Feldern konzentrieren und die Welt um sich vergessen. Doch da ist ja noch die bange Frage: Wie geht es im nächsten Jahr weiter, wird die Tradition des Schachkongresses fortgesetzt? Ja. Für die Jahre 2027 und 2028 haben sich bereits „potenzielle Ausrichtervereine“ gemeldet, teilt der Präsident des PSB in seinem Grußwort mit.