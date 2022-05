Ein Mann hat am Montagvormittag Teile eines Baustellengerüsts von einer Baustelle in der Steinstraße geklaut – dabei war er wie ein Maler gekleidet und hat einen beachtlichen Schaden angerichtet. Der Mann verschaffte sich laut Polizei durch Aufhebeln des Metalltores Zugang zu der Baustelle. Ein Nachbar konnte den Mann dabei beobachten, wie er zwischen 12 und 14 Uhr die Teile in seinem weißen Kleinbus lud. Er beschrieb ihn als circa 40 bis 50 Jahre alt. Er trug eine weiße Basecap und Malerkleidung. Der Schaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen.