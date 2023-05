Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer gemeinsamen Pressekonferenz vor Ort – an der Ecke Meuth- und Burgstraße – haben die Bürgerinitiative „Stadt für alle“ und Aktivisten der „Fridays for Future“-Bewegung am Montag gegen die geplanten Änderungen des Bebauungsplans für die Meuthstraße protestiert. Sie sprachen sich gegen eine mehrstöckige Wohnbebauung an der Stelle aus.

21 Meter hoch soll der Gebäudeblock laut Bürgerinitiative werden, der auf dem einst als Grünfläche geplanten Areal errichtet werden soll.