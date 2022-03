Ein 31-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag unter Alkoholeinwirkung in Hochspeyer einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, touchierte er in der Hauptstraße mit dem Außenspiegel seines Wagens zunächst einen geparkten Pkw. Anschließend fuhr er auf ein weiteres geparktes Fahrzeug auf und schob dieses über den Bürgersteig gegen eine Hauswand. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen der Polizei auf rund 25.000 Euro. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.