Unfallflucht hat ein Verkehrsteilnehmer am Samstagmorgen in Landstuhl begangen. Er beschädigte mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Torfstraße das Heck eines geparkten weißen Renault Trafic mit auffälliger Firmenaufschrift. Daraufhin entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zur Klärung des Vorfalls nimmt die Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 06371/9229-0 entgegen.