Wo befindet sich die nächste öffentliche Toilette? Ist sie barrierefrei nutzbar? Das städtische Geoportal liefert seit Kurzem Antworten auf diese Fragen – basierend auf dem aktuellen Kartenwerk der Stadt Kaiserslautern und inklusive einer Kennzeichnung der Barrierefreiheit der WCs. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Übersicht soll bald um die „Netten Toiletten“ erweitert werden und ist online zu finden auf geoportal.kaiserslautern.de/toiletten. Die Geoportale werden vom Referat Digitalisierung und Innovation betreut. Eine Übersicht über öffentliche Toiletten befindet sich auch im Stadtplan der Stadt-KL-App sowie in Papierform in einer kleinen Broschüre, die kürzlich aktualisiert wurde und an vielen Stellen im Stadtgebiet erhältlich ist.