Im Stadtbild Kaiserslautern gibt es aktuell 170 Skulpturen. Diese sind nun über das Geoportal sichtbar. Möglich macht dies eine Kooperation zwischen Bürgern und Verwaltung.

Die Skulpturen finden sich seit Jahren an verschiedenen Stellen im Stadtbild. Einzelne davon, wie etwa der „Brezeladam“ an der Kreuzung Marktstraße-Eisenbahnstraße oder die neue Skulptur „Die Aufragende“ vor dem Museum Pfalzgalerie haben sich eingeprägt, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Skulpturen wie „Das Tier“ im Eselsbachtal hätten zudem manchmal zu Diskussionen geführt. Man begegne zahlreichen Skulpturen auf dem Gelände der Universität und dem der Gartenschau. „Skulpturen prägen das Gesicht unserer Stadt, geben etwas von ihrer Geschichte wieder, sind mit dem häufig verwendeten Sandstein ein Zeichen für unsere Region, sie sind ein Teil unserer Stadtkultur“, heißt es weiter. Eine Übersicht über die Skulpturen findet sich nun online im Geoportal der Stadt unter https://geoportal.kaiserslautern.de/skulpturen.

Daran habe ein Team von Ehrenamtlichen gemeinsam mit dem Verein für Baukultur und den Referaten Kultur, Stadtentwicklung und der Tourist-Information gearbeitet. Zu jeder Skulptur finden sich ein Foto sowie Daten zum Künstler und dem Titel. Weiter könne man im digitalen Stadtplan die Entfernung und den Weg vom eigenen Standort abrufen, Vorschläge für Radtouren und Spaziergänge seien geplant.